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2018-12-20 09:29:06
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2018-12-20 09:02:34
النيابة العامة توصي مندلبليت بإحالة نتنياهو الى القضاء
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2018-12-20 08:49:36
ترامب: حان الوقت لعودة جنودنا من سوريا
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2018-12-20 08:44:04
الصداع النصفي يحمي النساء من مرض مزمن!
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2018-12-20 08:41:01
فيسبوك أمام القضاء الأميركي لتسريب بيانات 87 مليون مستخدم
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2018-12-20 08:33:51
تخريب سيارات وشعارات تدعو لقتل العرب في القدس
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2018-12-20 08:32:27
نتنياهو بعد إعلان انسحاب أمريكا من سوريا: ترامب أبلغني قبل القرار
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2018-12-20 06:21:14
الخارجية الأردنية: حل مسألة تأشيرات الدخول إلى السعودية لحملة الجوازات الأردنية المؤقتة
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2018-12-20 06:18:14
الطقس: منخفض جوي وأمطار شديدة
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2018-12-19 23:42:17
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2018-12-19 22:32:20
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2018-12-19 20:41:07
القدس:القبض على 31 مشتبه بإرتكاب مخالفات جنائية وأمنية
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بقرة تطرح سائقة دراجة نارية أرضا بضربة كاراتيه مثيرة
2018-12-20 08:50:56
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بقرة تطرح سائقة دراجة نارية أرضا بضربة كاراتيه مثيرة
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