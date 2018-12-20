ترامب:, حان, الوقت, لعودة, جنودنا, من, سوريا,

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن "الوقت قد حان" لعودة الجنود الأمريكيين من سوريا، بعد سنوات على قتالهم تنظيم "داعش".

الرئيس الأمريكي، دونالد ترامبترامب: هزمنا داعش في سوريا وهذا كان سبب بقائنا هناك خلال فترة رئاستيوقال ترامب في رسالة بالفيديو تم بثها على حسابه عبر تويتر:"لقد انتصرنا... ودحرناهم وأنزلنا بهم هزيمة قاسية. لقد استعدنا الأرض".وتابع: "لذا فإن أبناءنا، شبابنا من النساء والرجال سيعودون جميعا، وسيعودون الآن".وفي مواجهة الانتقادات من الجمهوريين والديمقراطيين، شدد ترامب على أن هذا هو التوقيت الصحيح لمثل هذا القرار، وقال: "هم يستعدون، وسترونهم قريبا جدا. هؤلاء هم أبطال أمريكيون كبار".وجاءت رسالة ترامب عقب إعلان البيت الأبيض أمس الأربعاء عن سحب القوات الأمريكية من سوريا، وانتقال الحملة الأمريكية هناك إلى مرحلة جديدة، فيما أفاد دبلوماسي أمريكي بأن قرار ترامب تم التوصل إليه بشكل نهائي يوم الثلاثاء.