كالعادة يعرف الفنان المغربي ​سعد لمجرد​ كيف يعود وماذا يصدر من جديد، فقد طرح فيديو كليب اغنيته الجديدة التي تحمل عنوان "​​بدك إيه​​"، وذلك عبر قناته الرسمية على "يوتيوب".

الأغنية من كلمات ​جلال الحمداوي​، وإخراج ​ألكزاندر دي سيلفا​، وهي النسخة العربية من الأغنية الهندية Binte Dil، للمغني أريجيت سينج، من فيلم Padmaavat.أغنية رائعة لم نسمع مثلها بالعالم العربي من قبل، فجاء تحويل الأغنية من الهندية الى العربية رائعاً، مع تنفيذ دقيق ومحترف الى ابعد الحدود والصورة الراقية مع المشاهد المثيرة، من دون ان ينسى سعد التحية لبلده ووالدته التي أهداها العمل، كلها عوامل جعلت الاغنية تحقق ملايين المشاهدات في ساعات فقط.وكان سعد قد روّج لهذه الأغنية من خلال منشور كتبه عبر حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انه قال :"كليب أغنيتي الجديدة سيطرح يوم 17 ديسمبر 2018 بعنوان "بدّك إيه" الساعة الثامنة بتوقيت المغرب".