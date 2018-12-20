فيسبوك, أمام, القضاء, الأميركي, لتسريب, بيانات, 87, مليون, مستخدم,

تواجه فيسبوك أول دعوى قضائية ضدها من قبل القضاء الأميركي بعد فضيحة بيع بيانات المستخدمين من قبل شركة كامبريدج أناليتيكا، وهي شركة مرتبطة بحملة الرئيس دونالد ترامب في عام 2016.

وبحسب البوابة العربية للأخبار التقنية، فقد أعلن مكتب الادعاء العام في مقاطعة كولومبيا أنه قد رفع دعوى قضائية ضد فيسبوك بسبب فضيحة كامبريدج أناليتيكا، متهماً فيسبوك بارتكاب انتهاكات واسعة النطاق للخصوصية.وتشكل الدعوى القضائية الجديدة المرفوعة في المحكمة العليا أول إجراء حكومي كبير تم اتخاذه في الولايات المتحدة ضد فيسبوك بسبب الحادثة.