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2018-12-20 08:32:27
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2018-12-20 06:21:14
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القدس:القبض على 31 مشتبه بإرتكاب مخالفات جنائية وأمنية
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ثقب اطارات سيارات وشعارات عنصرية في القدس
2018-12-20 08:39:11
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ثقب اطارات سيارات وشعارات عنصرية في القدس
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