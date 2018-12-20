تخريب, سيارات, وشعارات, تدعو, لقتل, العرب, في, القدس,

وأفاد سكان المنطقة بأن المستوطنين اقتحموا "حي الغرابلة" في بيت حنينا،الملاصقة لمستوطنة "بسغات زئيف" وقاموا بخط شعارات عنصرية تدعو لقتل العرب، كما أعطبوا اطارات عشرات المركبات تعود لعدة عائلات في البلدة.

خط مستوطنون فجر اليوم الخميس شعارات عنصرية في بلدة بيت حنينا، شمال مدينة القدس.

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