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نتنياهو بعد إعلان انسحاب أمريكا من سوريا: ترامب أبلغني قبل القرار



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



عقب  بنيامين نتنياهو، مساء اليوم، على إعلان البيت الأبيض انسحاب القوات العسكرية الأمريكية من سوريا.



وقال نتنياهو في تصريحات صحافية نشرت عبر مدير مكتبه "أوفر جندلمان"، إن الإدارة الأمريكية أخبرته أول أمس، بعزم الرئيس ترمب لإخراج القوات الأمريكية من سوريا.


وأضاف أن الإدارة الأمريكية أوضحت له أنه توجد سبل أخرى للتعبير ميدانيًا عن تأثيرهم، في إشارة إلى الأمريكان.


وتابع نتنياهو: "هذا هو بطبيعة الحال قرار أمريكي. سندرس الجدول الزمني لهذا القرار وأسلوب تطبيقه وبطبيعة الحال سندرس أيضا التداعيات بالنسبة لنا".


وأكد أنه في أي حال من الأحوال، ستعمل "إسرائيل" على صون أمنها، وستدافع عن نفسها في هذه الساحة، ويقصد هنا سور




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