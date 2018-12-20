الخارجية, الأردنية:, حل, مسألة, تأشيرات, الدخول, إلى, السعودية, لحملة, الجوازات, الأردنية, المؤقتة,

أفادت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية، ليلة امس الأربعاء، بأنه تم إيجاد حل لمسألة توقف السفارة السعودية في عمان عن منح تأشيرات الدخول إلى أراضي المملكة العربية السعودية لحملة الجوازات الأردنية المؤقتة.

وأضافت الوزارة، وفق ما ذكرته وكالة "بترا"، أن السفارة السعودية في عمان أبلغتها اليوم أنه تم معالجة كافة المعيقات وبإمكان كل من قام بمراجعة القنصلية السعودية في الآونة الأخيرة وتم رفض طلبه من حملة جوازات السفر الأردنية المؤقتة أن يراجع القنصلية اعتبارا من يوم غد الخميس، الموافق للعشرين من شهر كانون أول، وإعادة تقديم طلبه حسب الأصول.