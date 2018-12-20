الطقس:, منخفض, جوي, وأمطار, شديدة,

أكدت دائرة الأرصاد الجوية ، أن البلاد ستتأثر اليوم الخميس بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة وينتظم تدريجيا هطول الأمطار فوق المناطق الشمالية والساحلية لينتشر لباقي المناطق متوقعاً أن تكون الأمطار غزيرة على فترات ومصحوبة بالعواصف الرعدية وزخات البرد أحيانا.

وناشدت الشرطة المواطنين بضرورة توخي الحيطة والحذر عند القيادة على الشوارع داخل وخارج المدن والقرى، خاصة في اللحظات الاولة من وقت هطول زخات المطر والثلوج المتفرقة، خلال المنخفضات الجوية ، والتي تؤدي الى تكوين طبقة زلقة على الارض مما يزيد من امكانية الانزلاق، ومراعاة والحفاظ على المسافة الكافية بين المركبات وعدم استخدام الفرامل بشكل مفاجئ، والقيادة بغيار واطئ حرصا على سلامة الجميع،.وتهيب الشرطة الاخوة المواطنين والسائقين، بضرورة اخذ الحيطة والحذر اثناء فعالية النمخفض الجوي المرتقب وتحذر من :1 - شدة سرعة الرياح والهبات المرافقة .2 - تشكل السيول والفيضانات في المناطق المنخفضة والاودية.3 - خطر الانزلاق بفعل تساقط البَرَد.4 - تدني مستوى الرؤية بفعل الضباب والغيوم الملامسة لسطح الارض، وبفعل كثافة الهطول احياناً.5 - شدة برودة الطقس حيث تنخفض الحرارة الى الصفر وما دون ليلاً في بعض المرتفعات.