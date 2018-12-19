مدرسة, الزرازير, الرسمية, تستقبل, مديرة, لواء, الشمال, في, وزارة, التربية, والتعليم,

استقبلت مدرسة الزرازير الابتدائية المركزية بادارة الشيخ سالم عيادات مديرة لواء الشمال في وزارة المعارف الدكتورة اورنا سمحون مع وفد مرافق لها ضم المفتشين السيد موسى حلف والدكتور امين مقطرن برفقة رئيس المجلس المحلي في الزرازير السيد امير مزاريب ومدير قسم المعارف السيد محمود مزاريب.

حيث كان في استقبال الوفد مدير المدرسة والهيئة التدريسية بكاملها مع كشافة المدرسة الرائعة بارشاد الاستاذ انور عيادات. وقد تجول الوفد في اروقة المدرسة المختلفة حيث شاهدوا تميز المدرسة من خلال البحث العلمي والاحتواء وتعزيز القيم والتراث البدوي وجلسوا في الخيمة البدوية وشاهدوا مجسم القرية العربية التراثية ومختبر البحث العلمي وغرف الاحتواء والنويدية والمكتبة والمدرج وغير ذلك من الجوانب الساطعة في المدرسة المليئة بالاجواء التعليمية والتربوية.في الختام كانت الجلسة في غرفة الادارة حيث قدم مدير المدرسة الشيخ سالم عيادات درعاً تذكارياً لمديرة اللواء وشكرها مع الوفد المرافق لها على هذه الزيارة التاريخية للمدرسة.