تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2018-12-19 23:42:17 مدرسة الزرازير الرسمية تستقبل مديرة لواء الشمال في وزارة التربية والتعليم |  2018-12-19 23:39:26 الأمم المتحدة تدعو لبنان واسرائيل إلى تجنب التصعيد |  2018-12-19 22:32:20 مصرع سيدة في حادث طرق قرب مطار اللد |  2018-12-19 21:50:02 ثلاثية بيل تقود ريال مدريد لنهائي مونديال الأندية |  2018-12-19 20:41:07 القدس:القبض على 31 مشتبه بإرتكاب مخالفات جنائية وأمنية |  2018-12-19 20:00:46 الرينة تحتفل باضاءة شجرة الميلاد بمشاركة واسعة |  2018-12-19 20:38:04 اللد:تظاهرة امام مركز الشرطة ضد العنف والجريمة |  2018-12-19 20:34:50 أسلوب مبتكر لتفادي الإصابة بأمراض القلب |  2018-12-19 20:06:29 النائب عيساوي فريج يرد على حسون: اقتراح قانون القومية مخجل ولا يشرف اخواننا الدروز |  2018-12-19 16:53:55 مؤشر جديد على اقتراب لاعب فالنسيا من برشلونة |  2018-12-19 16:51:23 طرق جذابة للحفاظ على الصحة |  2018-12-19 16:49:19 أحلام مستغانمي واصلت توقع كتابها من غرفة الإنعاش |  2018-12-19 17:10:48 أمريكا تستعد لسحب كامل قواتها من سوريا |  2018-12-19 16:42:07 رئيس مجلس عارة عرعرة المحامي مضر يونس رئيسأ للجنة القطرية بالتزكية |  2018-12-19 15:00:02 حظر نشر بقضية جريمة قتل حذيفة حريري من جلجولية |

الرئيسية | عالمي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

الأمم المتحدة تدعو لبنان واسرائيل إلى تجنب التصعيد



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 قال وكيل الأمين العام لعمليات حفظ السلام إن بعثة اليونيفيل نشرت قوات إضافية وفرق اتصالات في المواقع الحساسة على طول الخط الأزرق.وأشار جون بيير لاكروا في إحاطته أمام مجلس الأمن الدولي حول التطورات المتعلقة بقرار مجلس الأمن 1701 إلى إعلان الجيش الإسرائيلي في الرابع من ديسمبر إجراء عمليات للكشف عن أنفاق يعتقد أنها عبرت الخط الأزرق من لبنان إلى إسرائيل.وقال إن بعثة اليونيفيل قامت بسلسلة من الزيارات التقنية في المواقع التي اشتبه في وجود أنفاق بها، وأكدت وجود أربعة أنفاق جنوب الخط الأزرق.والخط الأزرق هو خط الانسحاب الذي تم تحديده عام 2000 من قبل الأمم المتحدة، بالتعاون مع المسؤولين اللبنانيين والإسرائيليين، لغرض تأكيد انسحاب الجيش الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية بما يتفق مع قرار مجلس الأمن 425 (1978). والخط الأزرق ليس حدوداً بين لبنان وإسرائيل.وأضاف لاكروا، أمام مجلس الأمن، أن التقييمات التقنية لليونيفيل توصلت على أن اثنين على الأقل من تلك الأنفاق يعبران الخط الأزرق ويمثلان انتهاكا لقرار مجلس الأمن 1701."منذ البداية سعت اليونيفيل إلى تقييم الانتهاكات المزعومة، بشكل دقيق، والعمل مع الأطراف للحفاظ على الهدوء السائد على طول الخط الأزرق. ولهذا الغرض يتواصل رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام، بالتنسيق مع القائم بأعمال المنسق الخاص للبنان، مع السلطات في إسرائيل ولبنان."وقد عقد اجتماع للآلية الثلاثية، التي تضم اليونيفيل وإسرائيل ولبنان، في الخامس من الشهر الحالي تم خلاله تبادل أولي للمعلومات بين الجانبين المعنيين وتأكيد على التزامهما بتجنب أي تصعيد.وقال لاكروا أمام مجلس الأمن:"إن إجراء تحقيق شامل لتحديد مسارات ونقاط بداية الأنفاق، عملية معقدة. توجد الأنفاق على عمق يتراوح بين 29 و46 مترا تحت الأرض، ويصعب الكشف عنها، وتوجد بالقرب من مناطق حساسة للجانبين. وفيما لا يبدو حتى الآن أن للأنفاق مخارج تؤدي إلى الجانب الإسرائيلي، إلا أنها تمثل انتهاكا جسيما للقرار 1701."وتقوم اليونيفيل بإكمال تحقيقاتها بشأن الأنفاق، والعمل مع الطرفين على ضمان التعطيل الحاسم والآمن لأي أنفاق تنتهك القرار.وأكد المسؤول الدولي أن هذه المسالة تعد مثار قلق خطير. وذكر أن الأمم المتحدة طلبت من السلطات اللبنانية ضمان اتخاذ إجراءات متابعة عاجلة، بما يتوافق مع مسؤوليات الحكومة اللبنانية وفقا للقرار 1701. وطلبت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) من السلطات اللبنانية العمل معها وتعطيل أي أنفاق تعبر الخط الأزرق من لبنان. بحسب اذاعة الامم المتحدة.وتقوم اليونيفيل بإكمال تحقيقاتها بشأن الأنفاق، والعمل مع الطرفين على ضمان التعطيل الحاسم والآمن لأي أنفاق تنتهك القرار.وأشاد لاكروا بالجيش الإسرائيلي والقوات المسلحة اللبنانية، لالتزامهما المعلن بمواصلة استخدام تدابير التنسيق والاتصال، التي أقامتها اليونيفيل ونيتهما بالحفاظ على الهدوء على طول الخط الأزرق وتجنب أي تصعيد.وأكد المسؤول الدولي ضرورة عدم التقليل من احتمالات إساءة الحسابات. وذكـّر الأطراف بأن الأنشطة الاستفزازية على طول الخط الأزرق وتصاعد الخطاب، يسهم في بيئة تزيد فيها المخاطر.
الأمم المتحدة تدعو لبنان واسرائيل إلى تجنب التصعيد




كلمات متعلقة

الأمم, المتحدة, تدعو, لبنان, واسرائيل, إلى, تجنب, التصعيد,

تابعونــا

أمريكا تستعد لسحب كامل قواتها من سوريا أمريكا تستعد لسحب كامل قواتها من سوريا 2018-12-19 | 17:10:48

تستعد الولايات المتحدة الأمريكية لسحب جميع قواتها المنتشرة في شمال شرقي سوريا،...

موسكو تشكك في خطة السلام الأمريكية الجديدة موسكو تشكك في خطة السلام الأمريكية الجديدة 2018-12-19 | 15:00:33

قال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، بأن بلاده لم تطّلع على...

لافروف رافضا احتجاج إسرائيل على دعوة هنية: أنتم أنفسكم تتحدثون مع "حماس" لافروف رافضا احتجاج إسرائيل على دعوة هنية: أنتم أنفسكم تتحدثون مع "حماس" 2018-12-19 | 10:13:29

ذكرت القناة العاشرة الإسرائيلية أن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، رفض...

استقالة رئيس وزراء بلجيكا استقالة رئيس وزراء بلجيكا 2018-12-19 | 09:44:06

استقال رئيس الوزراء البلجيكي شارل ميشيل من منصبه وسط ضغوط على حكومته بعد استقالة...

الاتحاد الأوروبي: خطة سلام تتجاهل حل الدولتين مصيرها الفشل الاتحاد الأوروبي: خطة سلام تتجاهل حل الدولتين مصيرها الفشل 2018-12-18 | 23:09:00

أكد الاتحاد الأوروبي التزامه بالمعايير المتفق عليها دوليًا لتحقيق سلام عادل...

نتنياهو: سنذهب الى العالم العربي نتنياهو: سنذهب الى العالم العربي 2018-12-18 | 17:39:41

- قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "سنذهب إلى العالم العربي ولن...

ارتفاع الدخل السياحي في الأردن إلى 5 مليارات دولار ارتفاع الدخل السياحي في الأردن إلى 5 مليارات دولار 2018-12-18 | 15:00:18

أظهرت بيانات البنك المركزي في الأردن، ارتفاع الدخل السياحي للمملكة بمقدار 13%، في...

فيديو - غضب في مخيم نهر البارد بعد وفاة طفل فلسطيني رفضت مستشفيات لبنانية استقباله فيديو - غضب في مخيم نهر البارد بعد وفاة طفل فلسطيني رفضت مستشفيات لبنانية استقباله 2018-12-18 | 13:54:59

ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بخبر وفاة الطفل محمد مجدي وهبة على باب مستشفى في...

فيديو - طرد المعلمة بهية عماوي من مدرسة في تكساس الأمريكية بسبب مقاطعتها "إسرائيل" فيديو - طرد المعلمة بهية عماوي من مدرسة في تكساس الأمريكية بسبب مقاطعتها "إسرائيل" 2018-12-18 | 11:01:59

طردت مدرسة بولاية تكساس الأمريكية معلمة من أصول مسلمة من عملها بسبب اسرائيل...

شيخ الأزهر يهنىء بابا الفاتيكان بعيد الميلاد شيخ الأزهر يهنىء بابا الفاتيكان بعيد الميلاد 2018-12-18 | 08:46:20

هنأ شيخ الأزهر، أحمد الطيب، البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية بحلول عيد...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids مصرع شاب فارس خطيب دير حنا سائق دراجة نارية اصابة خطيرة سائق دراجة نارية شارع عرابة وادي سلامة اسعاف شرطة سير طائرة مصرع عربيا حوادث الطرق منذ بداية العام 80 تصادم حادث طرق مروع شاحتين طرق مروع النقب الشرطة الاسعاف رهط كفر قاسمحادث طرق مروع سيارة خصوصية وحافلة صغيرة صفورية عيلوط مفرق الموفيل زوجان رأفت صباح سليم مولود بكر يرزق طفل قرية طرعان انتظار 10 سنواتالمقيبله مصرع رجل انفجار اطار عجلة شاحنة اسعاف شرطة محل تصليح بناشر مرج ابن حسني زيادات عامر الجلبواع عامل قنبلة قديمة عهد جيش مخلفات الجيش مدينة عرابة شرطة مواطن ارض امطار الخير زخات متفرقة مناطق مختلفة بلاد شتاء تساقط المكر ساحة بيت اعتقال مشتبه حيازة مخدرات كلغم حشيش الشرطة تفتيش منزل بيت مصرهع الشاب حسين ابو رعد ام الفحم اطلاق نار حفل قران سهرة حناء قاعة سعيد نفاع ترفض رد الناصرة عضو الكنيست السابق المحكمة الشؤون الادارية الطيبة حفلات تخرج منع اقتصارها احتفالات صفية طلاب بيان مشترك اولياء امور عملية طعن عربي يهودي بار ليف القدس الشرطة مصاب خطيرة سكين معلمو سياقة تظاهرة خصخصة امتحانات السياقة تست تل العدس احتجاج كابول حرق اطارات اعتقالات
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com