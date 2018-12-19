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مصرع سيدة في حادث طرق قرب مطار اللد



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لقيت سيدة تبلغ من العمر 51 عاماً مصرعها في حادث طرق مروع على شارع 4613 قرب مطار اللد مساء اليوم الاربعاء , كما وأصيب رجل بالسبعينيات من عمره بجراح حرجة .


الحادث وقع بين عدة سيارة على مفرق بيزك , الشرطة وصلت للمكان وباشرت التحقيق .
مصرع سيدة في حادث طرق قرب مطار اللد




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