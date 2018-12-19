مصرع, سيدة, في, حادث, طرق, قرب, مطار, اللد,

لقيت سيدة تبلغ من العمر 51 عاماً مصرعها في حادث طرق مروع على شارع 4613 قرب مطار اللد مساء اليوم الاربعاء , كما وأصيب رجل بالسبعينيات من عمره بجراح حرجة .

الحادث وقع بين عدة سيارة على مفرق بيزك , الشرطة وصلت للمكان وباشرت التحقيق .