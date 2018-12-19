ثلاثية, بيل, تقود, ريال, مدريد, لنهائي, مونديال, الأندية,

تأهل ريال مدريد إلى نهائي كأس العالم للأندية، بعد الانتصار (3-1) على كاشيما أنتلرز الياباني، اليوم الأربعاء، لحساب نصف النهائي.

وسجل أهداف الملكي، جاريث بيل في الدقائق (44 و53 و55)، بينما أحرز شوما دوي هدف كاشيما الوحيد، في الدقيقة 78.وضرب الميرينجي بهذا الانتصار موعدًا مع العين الإماراتي، في المباراة النهائية، بينما سيلعب كاشيما ضد ريفر بليت، على المركز الثالث.