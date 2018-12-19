القدس:القبض, على, 31, مشتبه, بإرتكاب, مخالفات, جنائية, وأمنية,

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:نشاط '700' في شرقي اورشليم القدس - تم القاء القبض على 31 مشتبه بإرتكاب مخالفات جنائية وأمنية منها إلقاء الحجارة نحو قوات الأمن والمواطنين* *وإطلاق المفرقعات النارية وتفعيل محطات وقود بشكل غير شرعي في شرقي اورشليم القدس.*

*هذا النشاط بدأ يوم امس، حيث بدأ أفراد من وحدة خاصة لشرطة حرس الحدود في العيساوية والقوا القبض على 8 مشتبهين الذين رافقوا اسيراً الذي أطلق سراحه من السجن وقاموا بإطلاق النار والمفرقعات مما شكل خطرًا على حياة السكان.*هذا واستمر النشاط طيلة ليلة أمس وتم خلاله توقيف 23 مشتبه إضافي، بعد تلقي معلومات إستخبراتية بشأن قسم من المشتبهين حول ارتكابهم لمخالفات ضد النظام العام وإلقاء حجارة نحو قوات الأمن والمواطنين في الأونة الأخيرة ومنهم من قام بتشغيل محطات وخزانات وقود بشكل منافٍ للقانون، حيث تمت مصادرة المعدات وهدم مباني التي استخدمها المشتبهين.خلال النشاط تمت معالجة أكثر من 63 مشتبه في مجال المخالفات الضريبية والتهرب من دفع ديون مستحقة وغيرها.كما وعمل أفراد الشرطة مع طواقم من بلدية اورشليم القدس لمحو كتابات هدفت للتحريض، في عدة أماكن مما قد يؤثر على الشباب بإرتكاب مخالفات جنائية وأرهابية.*نشاط ليلة أمس يشكل جزء من أنشطة شرطة إسرائيل في الأونة الأخيرة في شرقي اورشليم القدس لتوقيف مشتبهين بهدف منع التحريض، والإظطرابات والإخلال بالنظام، بهدف ضمان سريان الحياة الإعتيادي والآمن لكافة سكان المدينة.*