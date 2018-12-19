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اللد:تظاهرة امام مركز الشرطة ضد العنف والجريمة



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تظاهر العشرات من سكان مدينة اللد مساء اليوم الاربعاء أمام مركز الشرطة في المدينة احتجاجاً على جرائم القتل وارتفاع نسبة العنف .


رفع المتظاهرون شعارات منددة بالعنف مطالبين الشرطة بالتحرك فوراً , يشار الى أن مدينة اللد شهدت في الاسبوع الاخير مقتل 3 اشخاص بينهم رجل وزوجته .
اللد:تظاهرة امام مركز الشرطة ضد العنف والجريمة




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