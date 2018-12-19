اللد:تظاهرة, امام, مركز, الشرطة, ضد, العنف, والجريمة,

تظاهر العشرات من سكان مدينة اللد مساء اليوم الاربعاء أمام مركز الشرطة في المدينة احتجاجاً على جرائم القتل وارتفاع نسبة العنف .

رفع المتظاهرون شعارات منددة بالعنف مطالبين الشرطة بالتحرك فوراً , يشار الى أن مدينة اللد شهدت في الاسبوع الاخير مقتل 3 اشخاص بينهم رجل وزوجته .