الرينة, تحتفل, باضاءة, شجرة, الميلاد, بمشاركة, واسعة,

احتفلت قرية الرينة مساء اليوم الاربعاء باضاءة شجرة عيد الميلاد المجيد وذلك في منطقة العين برعاية المجلس المحلي , بمشاركة المئات من اهالي القرية من مختلف الشرائح .

شارك في الاحتفال رئيس المجلس المحلي جميل أنور بصول واعضاء المجلس ورجال دين من جميع الطوائف , تولى عرافة الحفل المربي نمر برانسي , وتحدث كل من قدس الاب سمعان بجالي راعي كنيسة الروم الارثوذكس في الرينة وفضيلة الشيخ محمد حسن حشمة حيث شددوا في كلمتهم على المحبة والتأخي والتسامح .وفي كلمته قال رئيس مجلس محلي الرينة جميل أنور بصول:"اتقدم بأحر التهاني لجميع أهالي الرينة بمناسبة الاعياد المجيدة , الرينة ستبقى البلد الموحدة الاخوية , علينا أن نحافظ على عادات وتقاليد اباؤنا واجدادنا بالمحبة والوحدة , رسالتنا هي رسالة المسيح عليه السلام بالمحبة والاخلاق , اليوم سنضيء الشجرة ونضيء قلوبنا بمحبة الاخر , في برنامجنا المقبل خلال السنوات المقبلة سنعمل على مشروع الانسان ونربي ابناؤنا على القيم والاخلاق".