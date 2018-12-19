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الرينة تحتفل باضاءة شجرة الميلاد بمشاركة واسعة



  |   موسى بصول   |   اضافة تعليق



احتفلت قرية الرينة مساء اليوم الاربعاء باضاءة شجرة عيد الميلاد المجيد وذلك في منطقة العين برعاية المجلس المحلي , بمشاركة المئات من اهالي القرية من مختلف الشرائح .


شارك في الاحتفال رئيس المجلس المحلي جميل أنور بصول واعضاء المجلس ورجال دين من جميع الطوائف , تولى عرافة الحفل المربي نمر برانسي , وتحدث كل من قدس الاب سمعان بجالي راعي كنيسة الروم الارثوذكس في الرينة وفضيلة الشيخ محمد حسن حشمة حيث شددوا في كلمتهم على المحبة والتأخي والتسامح .

وفي كلمته قال رئيس مجلس محلي الرينة جميل أنور بصول:"اتقدم بأحر التهاني لجميع أهالي الرينة بمناسبة الاعياد المجيدة , الرينة ستبقى البلد الموحدة الاخوية , علينا أن نحافظ على عادات وتقاليد اباؤنا واجدادنا بالمحبة والوحدة , رسالتنا هي رسالة المسيح عليه السلام بالمحبة والاخلاق , اليوم سنضيء الشجرة ونضيء قلوبنا بمحبة الاخر , في برنامجنا المقبل خلال السنوات المقبلة سنعمل على مشروع الانسان ونربي ابناؤنا على القيم والاخلاق".





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