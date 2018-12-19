الرينة, تحتفل, باضاءة, شجرة, الميلاد, بمشاركة, واسعة,

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جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:نشاط 700 في شرقي...
تظاهر العشرات من سكان مدينة اللد مساء اليوم الاربعاء أمام مركز الشرطة في المدينة...
رد عضو الكنيست عيساوي فريج على تهجم النائب اكرم حسون ضد كل من صوت ضد اقتراح قانون...
اجتمعت لجنة الانتخابات الداخلية للجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية في...
أصدرت محكمة الصلح في عكا اليوم الاربعاء أمر حظر نشر في قضية شبهات جريمة القتل التي...
يوم غد الخميس يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، بحيث تصبح دون معدلاتها لمثل هذا...
اكدت وزيرة السياحة والآثار الفلسطينية رُلى معايعة على حجم النشاط السياحي الكبير...
أعلنت شركة اوسم العملاقة للمنتجات الغذائية عن ارجاء رفع أسعار منتوجاتها. وصدر هذا...
اكدت سلطة المياه على خطورة وضع بحيرة طبرية ومصادر المياه رغم كميات الأمطار...
صادقت الكنيست ، اليوم الأربعاء، بالقراءة الاولى على مشروع قانون "طرد عائلات منفذي...