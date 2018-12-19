النائب, عيساوي, فريج, يرد, على, حسون:, اقتراح, قانون, القومية, مخجل, ولا, يشرف, اخواننا, الدروز,

رد عضو الكنيست عيساوي فريج على تهجم النائب اكرم حسون ضد كل من صوت ضد اقتراح قانون توسعة تطبيق الاعتراف بحق المصير القومي في دولة اسرائيل ليشمل ايضاً الطائفة الدرزية، بالقول:" ان اقتراح القانون مخزٍ ومخجل ولا يشرف اخواننا الدروز".

وتابع النائب فريج يقول انا لم اكن ضمن الـ 17 نائبا الذين صوتوا ضد القانون ولكنني امتنعت عن التصويت لأنني رأيت ان المشاركة في التصويت على هذا القانون خطأ وان اغلبية ابناء الطائفة الدرزية ترفضه رفضا باتا".وتابع النائب فريج يقول:" الطائفة الدرزية جزء لا يتجزأ من وجودنا هنا في البلاد، لا نقبل ان تكون مواطنتهم ومواطنتنا نحن العرب على اساس عرقي، نحن موجودون في دولة واحدة، ولا يوجد فيها مواطنة على اساس عرقي".