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مؤشر جديد على اقتراب لاعب فالنسيا من برشلونة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



كشفت تقارير صحفية، خلال الساعات الماضية، عن وجود اهتمام من قبل برشلونة، للظفر بخدمات لاعب فالنسيا، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن الكولومبي جيسون موريلو، مدافع فالنسيا، لم يشارك في مران الخفافيش، صباح اليوم الأربعاء.
وأضافت الصحيفة "يرجع سبب غياب اللاعب عن المران، هو استكمال إجراءات انتقاله لصفوف برشلونة".
وأشارت الصحيفة، إلى أن إدارة فالنسيا تتفق حاليًا على كافة الأمور المالية مع برشلونة، ويبدو أن كل شيء على وشك الانتهاء خلال ساعات.
ويُعاني برشلونة من أزمة كبيرة في خط الدفاع، حيث تعرض الفرنسي صامويل أومتيتي لإصابة في الركبة ولم يتم تحديد موعد عودته، بجانب غياب البلجيكي توماس فيرمايلين لمدة شهر بداعي الإصابة، لذلك تم اللجوء لضم موريلو.
ويملك جيسون موريلو، رحلة طويلة في الملاعب، رغم أن عمره لا يتعدى 26 عامًا، حيث لعب سابقا لإنتر ميلان وغرناطة وقادش ولاس بالماس. 
مؤشر جديد على اقتراب لاعب فالنسيا من برشلونة




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