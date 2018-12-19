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طرق جذابة للحفاظ على الصحة



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يدرك الجميع أن ممارسة الرياضة مهمة وضرورية للحفاظ على الصحة البدنية والمعنوية. ويتمنى كل شخص أن يخطط بشكل جيد للعام الجديد وأن يشترك في أحد النوادي لممارسة الرياضة والكثير من الأحلام والطموح التي تراود الكثيرين في نهاية العام وتتلاشى بعد مضي أسبوع أو شهر من العام الجديد ولكن يعزي موقع "WebMD" عدم استمرار البعض في تنفيذ خطته لممارسة الرياضة إلى أنهم ربما لا يحبون ممارسة الرياضة بطريقة تقليدية، ويورد الموقع عددا من الاقتراحات لمن لا يحب ممارسة الرياضة ولكنه يرغب في ممارستها للحفاظ على صحته العامة وتحسينها:

1 - ألعاب إلكترونيةيمكن ممارسة المبارزة والملاكمة والرقص ولعب التنس وكرة السلة والرياضات الأخرى بنظام المحاكاة الافتراضية في الألعاب الإلكترونية. وكشفت دراسة علمية أن الأشخاص الذين قاموا بممارسة المشي أو العدو أو أي رياضة أخرى خلال لعبة أدوار افتراضية، بذلوا جهدا أكثر مما لو قضوا نفس القدر من الوقت فوق مشاية كهربائية. وأشارت الدراسة أيضا إلى أن ممارسة هذه الألعاب الإلكترونية تساعد، في وقت لاحق، على ممارسة التمارين الرياضية التقليدية.
2- الأعمال المنزليةولمن يرغب في ضرب عصفورين بحجر واحد، عليه أن يقوم بتمرين "غسيل السيارة" بل وتلميع طلائها بالشمع، أو تنظيف الأرضيات في المنزل، وستساعد تلك الأنشطة على تحسين الحالة البدنية، كما أن الجلوس إلى مقود سيارة نظيفة لامعة أو منزل نظيف يساعد في تحسين الحالة المزاحية بشكل عام.
طرق جذابة للحفاظ على الصحة




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