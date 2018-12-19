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أمريكا تستعد لسحب كامل قواتها من سوريا



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 تستعد الولايات المتحدة الأمريكية لسحب جميع قواتها المنتشرة في شمال شرقي سوريا، بحسب ما قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية.


وقالت الصحيفة، "في تحول مفاجئ يستعد الجيش الأمريكي لسحب قواته من شمال شرق سوريا، حسبما قال أشخاص مطلعون على المسألة، وهو تحرك يلقي بالاستراتيجية الأمريكية في الشرق الأوسط إلى حالة من الاضطراب".

وأضافت أن المسؤولين الأمريكيين بدأوا بإبلاغ الشركاء في شمال شرقي سوريا بخططهم للبدء فورا بسحب القوات الأمريكية من المنطقة التي يحاولون فيها إنهاء الحملة ضد تنظيم "الدولة الإسلامية".

وبحسب الصحيفة، تأتي هذه الخطوة في أعقاب مكالمة وجهت في الأسبوع الماضي بين الرئيس دونالد ترامب والرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الذي هدد بشن هجوم على شركاء أمريكا الكرد في سوريا.

وتتزامن هذه الخطوة مع إعلان تركيا بدء عملية عسكرية ضد "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) شرق الفرات، وتبعها استقدام تعزيزات عسكرية إلى طول الحدود السورية- التركية.

وتأتي في ظرف حساس يشهده الملف السوري على المستوى السياسي، ومع قرب الانتهاء من العمليات العسكرية ضد "تنظيم الدولة" في جيب هجين شرق الفرات.وبعد عام على وصول ترامب إلى البيت الأبيض وضعت الإدارة الأمريكية استراتيجيتها في سوريا خلال المرحلة المقبلة، ولخصها وزير الخارجية السابق، ريكس تيلرسون، بالبقاء في سوريا للقضاء على الإرهاب والنفوذ الإيراني، والتوصل إلى حل سياسي دون رئيس النظام السوري، بشار الأسد.

لكن ومنذ مطلع العام الحالي لم تكن السياسة التي تتبعها أمريكا في سوريا واضحة، بل وسمت استراتيجيتها بالغامضة والمبهمة، ولا سيما فيما يخص المناطق التي تسيطر عليها القوى المحلية التي تدعمها كـ "قسد".

ويقدر عدد القوات الأمريكية في سوريا بنحو ألفي جندي أمريكي، فيما تبلغ عدد القواعد الأمريكية شرق الفرات بحوالي 20 قاعدة.
أمريكا تستعد لسحب كامل قواتها من سوريا




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