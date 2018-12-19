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رئيس مجلس عارة عرعرة المحامي مضر يونس رئيسأ للجنة القطرية بالتزكية



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اجتمعت لجنة الانتخابات الداخلية للجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية في البلاد, بعد ظهر يوم الاربعاء (2018/12/19) في مكاتب اللجنة القطرية, بُعَيْد إنتهاء موعد الترشيحات للمواقع القيادية الاساسية في اللجنة القطرية..


وتضم لجنة الانتخابات كل من : زهير يوسف (رئيس مجلس محلي دبورية), محمد وتد (رئيس مجلس محلي جت), علي محمود خليل (رئيس مجلس محلي البعنة) وعبد عنبتاوي مدير مكتب اللجنة القطرية..

وبعد المُعاينة في طلبات الترشيح الخطية, التي قُدِّمت لمكتب اللجنة القطرية, تبيَّن وُجود الترشيحات التالية: مُضر يونس رئيس مجلس محلي عارة – عرعرة, كمُرَشحٍ وحيدٍ لرئاسة اللجنة القطرية, إدغار دكور رئيس مجلس محلي فسوطة, كمُرشحٍ وحيدٍ للناطق الرسمي باسم اللجنة, عمر واكد نصَّار رئيس بلدية عرابة, كمُرشحٍ وحيدٍ لسكرتير اللجنة, مازن عدوي رئيس مجلس محلي طرعان, كمُرشحٍ وحيدٍ لأمانة صندوق اللجنة..

وبناءً عليه, واستناداً الى دستور اللجنة القطرية ونظامها الداخلي, لا سيِّما المادة الثانية البند الرابع, فإن لجنة الانتخابات تصادق على قبول الترشيحات المذكورة أعلاه رسمياً, وبناءً على نفس المادة في الدستور, فإن لجنة الانتخابات توصي, أمام المجلس العام لرؤساء السلطات المحلية العربية, والذي سيُعقد يوم السبت القريب (2018/12/22), في تمام الساعة الثانية بعد الظهر (14:00) في مكاتب اللجنة القطرية في الناصرة (حي الورود), بتزكية المرشحين المذكورين للمواقع المذكورة, دون الحاجة لإجراء إنتخابات اواقتراع سرّي..

كما توصي لجنة الانتخابات باستكمال المرحلة القادمة من انتخاب هيئات اللجنة القطرية, تحديداً سكرتارية اللجنة والنواب الأربعة للرئيس المنتَخَب, وفقاً للتقسيم المناطقي - الجغرافي, وبناءً على النظام الداخلي ودستور اللجنة, خلال الاُسبوعين القادمين, ما بعد اجتماع المجلس العام المذكور, ومن ثَمّ استكمال تحديد ممثلي اللجنة القطرية في مختلف الهيئات واللجان, وفي مقدمتها لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية ومركز السلطات المحلية في البلاد..

ومن ناحية أُخرى تلتقي اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية, خلال إجتماع المجلس العام للرؤساء , بعد ظهر يوم السبت (2018/12/22), مع مُرشَّح رئاسة مركز السلطات المحلية, رئيس بلدية موديعين ورئيس مركز السلطات المحلية الحالي, حاييم بيبس, للتباحث معه, بحضور ومشاركة الرؤساء, حول انتخابات رئاسة مركز السلطات المحلية, والتي ستجري يوم الخميس بتاريخ 2018/12/27..
رئيس مجلس عارة عرعرة المحامي مضر يونس رئيسأ للجنة القطرية بالتزكية




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