حظر, نشر, بقضية, جريمة, قتل, حذيفة, حريري, من, جلجولية,

أصدرت محكمة الصلح في عكا اليوم الاربعاء أمر حظر نشر في قضية شبهات جريمة القتل التي وقعت أمس عند مفرق مجيدو.

واسفرت عملية اطلاق النار عن مصرع الشاب حذيفة حريري (21 عامًا) من سكان جلجولية واصابة 5 اشخاص اخرين باصابات متفاوته منها خطيرة .واشارت المحكمة الى أن أمر حظر النشر ساري المفعول حتّى تاريخ 26.12.2018.