كلوب, يكشف, عن, فريقين, خاف, منهما, بقرعة, دوري, الأبطال,

اعترف المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، يورغن كلوب، أنه كان يخشى أن توقعه قرعة دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا مع فريقين محددين، وذلك بعد أن حكمت القرعة على "الريدز" بمواجهة بايرن ميونخ في ثمن النهائي.

وفي المؤتمر الصحفي الذي سبق مباراة فريقه مع وولفرهامبتون في الجولة الـ 18 الدوري الإنجليزي، أكد كلوب أن مواجهة بايرن ميونخ ستكون صعبة، لكنه اعترف أنه كان سيقلق أكثر لو أوقعته القرعة مع فريقه السابق بروسيا دورتموند أو مع يوفنتوس الإيطالي.وقال كلوب: " كان هناك فريقان فقط لم أتمناهما، بدرجة أكبر دورتموند، ثم يوفنتوس بدرجة أقل. إنهما على مستوى عال، وهم خبراء جدا في الدفاع. سيكون من الصعب هزيمة يوفنتوس هذا الموسم."وأضاف: "مواجهة بايرن ميونخ ستكون جيدة لمشجعينا". وقبل ذلك عبر المدرب الألماني عن سعادته بمواجهة العملاق البافاري، وقال: "بالنسبة لي الأمر رائع لأنني سأعود لألمانيا." مؤكدا أن لدى الفريق وقت كاف للاستعداد للمباراة، ومتمنيا أن يتواجد كل اللاعبين في حالة جيدة حينها."وأضاف كلوب: "سنواجه فريقًا مختلفًا عن البايرن الذي واجهته عدة مرات، أنا متواجد هنا منذ 3 سنوات ولم ألاقيهم منذ مباراة أودي الودية في صيف 2017. جميعنا يعرف هذا الملعب جيدًا (أليانز أرينا) وستكون الأجواء رائعة. لدينا دراية جيدة بكرة القدم الألمانية أكثر من أي دوري آخر، هذا صحيح، لكنه لن يصنع الفارق الكبير. في النهاية لابد أن يثبت لاعبونا ذلك داخل المستطيل الأخضر."وستقام مباراة الذهاب في دور الـ16 من البطولة القارية في 19 فبراير المقبل على ملعب "آنفيلد"، قبل التوجه إلى ملعب "أليانزس أرينا" من أجل خوض لقاء الإياب يوم الأربعاء الموافق 13 مارس.ويتساوى ليفربول وبايرن ميونخ بعدد ألقاب دوري أبطال أوروبا بـ 5 ألقاب لكل منهما، وأحرز الريدز اللقب الأوروبي عام 2005 على حساب ميلان الإيطالي، بينما حققه البايرن على حساب غريمه الألماني بروسيا دورتموند عام 2013.