الأرصاد تتوقع - أمطار غزيرة مصحوبة بعواصف غدا الخميس

يوم غد الخميس يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، بحيث تصبح دون معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 4 درجات مئوية، ويكون الطقس غائماً وبارداً، مع تساقط الأمطار التي تكون غزيرة ومصحوبة بالعواصف الرعدية وزخات البرد أحياناً فوق معظم المناطق، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.

وفي يوم الجمعة يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، مع بقائها دون معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود درجتين مئويتين، ويكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم، وبارداً نسبياً إلى بارد، وتبقى الفرصة مهيأة لتساقط أمطار محلية على بعض المناطق معظمها في الجنوب، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.وفي يوم السبت يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، مع بقائها أدنى من معدلاتها بقليل لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم، وبارداً نسبياً نهاراً، وبارداً ليلاً، وتكون الفرصة مهيأة لتساقط أمطار محلية على بعض المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.وفي يوم الأحد يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، بحيث تصبح حول معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس غائماً جزئياً، وبارداً نسبياً نهاراً، وبارداً ليلاً، وتكون الفرصة مهيأة لتساقط أمطار محلية على بعض المناطق، وتكون الرياح متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة.