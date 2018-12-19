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في المرة الرابعة.. رانيا يوسف كالعروس بفستان أبيض!



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



كشفت الفنانة المصرية رانيا يوسف، عن صور جديدة “فوتو سيشن” حديث، وهى المرة الرابعة التى تنشر فيها صورا من جلسة تصوير جديدة، بعد أزمتها الأخيرة، وفستانها الذى أثار الجدل فى ختام مهرجان القاهرة الدولى السينمائى.



وظهرت رانيا يوسف، بفستان أبيض، يشبه فساتين الزفاف فى ظهور هو الرابع لها بعد أزمة فستانها الأسود بمهرجان القاهرة السينمائى”.

 لظهور الثالث، لرانيا، كان بفستان يشبه القفطان المغربى، لونه “برتقالى” وملحق به غطاء للرأس، فيما كان الظهور الثانى لرانيا يوسف، فى جلسة تصوير لها بفستان أسود “ستومك”، يتكون من “قطعتين”، وجلسة التصوير الجديدة جذبت الآلاف من جمهورها خلال دقائق بعد اللوك الجديد الذى ظهرت به فى صورها مرتديه فستانا أبيض فيما كان أول ظهور لها، فى جلسة تصوير جديدة، ارتدت خلالها بدلة كاملة داخل حمام السباحة.




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