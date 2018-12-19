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الخوارزمي الابتدائيّة في باقة تفوز بجائزة المعارف القطريّة



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حصلت مدرسة الخوارزمي الابتدائيّة في مدينة باقة الغربيّة، على جائزة التّربية والتّعليم في لواء حيفا للعام الدّراسيّ 2018-2019، وذلك عن مُجْمَلِ إنجازاتها التّربويّة والعلميّة.



وبعثَ مدير لواء حيفا، د. ساعر هرئيل، برسالة إلى مدرسة الخوارزميّ الابتدائيّة وإدارة بلديّة باقة الغربيّة، يبلّغهم فيها عن فوز المدرسة بجائزة التّربية والتّعليم، موردًا فيها أّنّ مدرسة الخوارزمي "تحظى بتقدير وبِصِيتٍ طيِّبَين في أوساط أبناء المجتمع وتُجِيدُ إنشاءَ علاقات ذات جودة مع السّلطة المحليّة ووزارة التّربية، اللتين تسهمان إلى حدٍّ كبير في تعزيز المدرسة"، في إشارةٍ إلى استثمار بلديّة باقة، ماديًّا ومعنويًّا، في مدرسة الخوارزمي الابتدائيّة.


ويأتي هذا الإنجازُ المشرّف لينضافَ إلى العديد من الإنجازات التّربويّة، التّعليميّة والمهنيّة في حقول المعرفة والتّدريس، التي حصّلتها بلديّة باقة الغربيّة، نتيجَةَ استثمارها المكثّف في المؤسّسات التّربويّة التّابعة لها، ونذكرُ آخر الإنجازات بحصول قسم الشّبيبة في البلديّة على جائزة لواء حيفا في قسم المعارف، ناهيك عن فوز مدرسة الحكمة الابتدائيّة بجائزة المعارف في لواء حيفا لعام 2016-2017.


وأشارَ رئيسُ بلديّة باقة الغربيّة، المحامي مرسي أبو مخّ، إلى أنّ "هذه الإنجازات المشرّفة تأتي بالتّناسب مَعَ مَا نستثمرهُ من موارد ماديّة وطاقت بشريّة، تصبّ كلّها في تنجيع، تعزيز وتمكين منظومة التّربية والتّعليم في مدينتنا".


مضيفًا "مدارسنا الابتدائيّة آخذةٌ في النّهوض نحو المزيد من القمم، وبعد أن حصّلنا بإنجازاتنا التّربويّة والمهنيّة العالية، جائزة التّربية والتّعليم لمدرسة الحكمة الابتدائيّة، ها نحنُ، بفضل الله وبمجهود طواقمنا، ننجحُ في اقتطاف ثمرة أخرى لمدرسة الخوارزمي، وهذه الفرصة الملائمة لنشكر طواقم المدرسة، كاملةً، مُمَثَّلَةً بمديرها القدير، الأستاذ والمربّي وائل مواسي، الذي بذَلَ مجهودًا كبيرًا من أجل الوصول إلى هذه المكانة الرّاقية".




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