دراسة, تغير, نظرة, الطب, لعلاقة, الأرز, الأبيض, بمرض, السكري,

أظهرت نتائج دراسات أجريت مؤخرا أن تناول الأرز الأبيض لا علاقة له بزيادة خطر الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري.

ومنذ زمن بعيد، يعتقد أن تناول الأرز الأبيض يؤدي إلى ارتفاع مستوى السكر في الدم، وهذا ما حذر منه العلماء وخبراء التغذية استنادا إلى نتائج دراسات مختلفة.ولكن، اتضح لخبراء جامعة سنغافورة الوطنية، أن تناول الأرز الأبيض بكمية كبيرة يوميا، لا يؤدي إلى ارتفاع مستوى السكر في الدم والإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري.وتوصل خبراء الجامعة إلى هذا الاستنتاج بعد دراسة مفصلة وتحليلية لحالات الإصابة بمرض السكري في بلدان آسيوية مختلفة، حيث الأرز الأبيض مادة أساسية في النظام الغذائي اليومي. كما درسوا مدى تأثير المعكرونة والخبز في الإصابة بالمرض، من خلال مراقبتهم للجالية الصينية المقيمة في سنغافورة.وبينت نتائج دراستهم بوضوح، أن تناول الأرز لا يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري، بيد أن احتمال الإصابة بالمرض له علاقة بالمواد الغذائية التي يتناولها السكان إلى جانب الأرز.فعند تناول طبق معكرونة بدلا من الأرز يوميا ولحم أحمر ودجاج، فإن احتمال الإصابة بالنوع الثاني من السكري يزداد. في حين ظهر أن تناول خبز الحبوب الكاملة أو الخبز الأبيض يخفض احتمال الإصابة بالسكري.