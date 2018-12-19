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مانشستر يونايتد يعين مدربا مؤقتا خلفا لمورينيو



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي اليوم رسميا تعيين لاعبه النرويجي السابق أولي غونار سولسكيار مدربا موقتا له حتى نهاية الموسم الحالي، غداة إقالة البرتغالي جوزيه مورينيو من منصبه.



وأصدر النادي الإنجليزي، بيانا رسميا عبر موقعه الإلكتروني، يؤكد خلاله تعيين سولسكيار خلفا لمورينيو بصفة مؤقتة حتى نهاية الموسم. 

وأكد النادي أن سولسكيار سيبدأ مهمته على الفور، وسيظل مع الفريق لحين توصل الشياطين الحمر لاتفاق مع مدرب يتولى المهمة بعقد دائم.


ويعتبر سولسكيار من أبرز اللاعبين الذين دافعوا عن ألوان الشياطين الحمر خلال حقبة المدرب الأسطوري الإسكتلندي، أليكس فيرغسون، إذ سجل 128 هدفا في 367 مباراة خاضها بقميص اليونايتد خلال المواسم العشرة التي أمضاها مع الفريق.


وتوج النرويجي مع اليونايتد بعشرة ألقاب، بينها الثلاثية الشهيرة (الدوري والكأس ودوري الأبطال) عام 1999.


واعتزل صاحب الوجه الطفولي اللعب عام 2007 بعدما عانى من الإصابات المتكررة، لاسيما في الركبة، ولم يلعب إلا قليلا في السنوات الأربع التي سبقت اعتزاله، واعتبره فيرغسون أفضل مهاجم احتياطي في تاريخ النادي، وحتى في العالم.




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