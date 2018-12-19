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رونالدو يعرض منزله للبيع في مانشستر ب 4 ملايين دولار



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



عرض البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي منزله المكون من 3 طوابق في مدينة مانشستر الإنجليزية للبيع، مقابل 3.25 مليون جنيه استرليني، أي أكثر من 4 ملايين دولار.


ويتضمن منزل رونالدو في مانشستر مسبحا وجاكوزي وصالة رياضية وغرفة سينما.


واشترى رونالدو المنزل عام 2006 خلال فترة تواجده مع الشياطين الحمر، بمبلغ 3.85 مليون جنيه استرليني أي أكثر من 4.8 مليون دولار.


وقضى رونالدو ستة أعوام مع مانشستر يونايتد بين عامي 2003 و2009، وتوج معه خلال هذه الفترة بثمانية ألقاب كبرى، من بينها ثلاثة ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز، وبلقب دوري أبطال أوروبا.


وانضم رونالدو البالغ 33 عاما إلى يوفنتوس في صيف العام الحالي قادما من ريال مدريد الإسباني، في صفقة بلغت قيمتها نحو 100 مليون يورو.


وربطت العديد من التقارير قرار رونالدو بيع منزله في مانشستر بالاستقرار الذي يعيشه مع عائلته في تورينو الإيطالية، واستبعاد انضمامه مجددا للشياطين الحمر.




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