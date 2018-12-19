رونالدو, يعرض, منزله, للبيع, في, مانشستر, ب, 4, ملايين, دولار,

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أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي اليوم رسميا تعيين لاعبه النرويجي السابق أولي...
بات الفرنسي بول بوجبا، نجم وسط مانشستر يونايتد، مهددًا بالتعرض لعقوبة، في أعقاب...
بدأ مانشستر يونايتد الإنجليزي، البحث عن مدير فني جديد ليقود الفريق في الفترة...
تسلم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ، جائزة الحذاء الذهبي، لأفضل هداف في أوروبا...
احتفل نادي ليفربول الإنجليزي باليوم العالمي للغة العربية على طريقته الخاصة في...
بلغ العين الإماراتي، نهائي مونديال الأندية، بعد الفوز في نصف النهائي على نظيره...
علق البرازيلي مارسيلو، لاعب ريال مدريد، على إمكانية تعاقد إدارة الفريق الملكي مع...
ساند الألماني يورجن كلوب، مدرب ليفربول، البرتغالي جوزيه مورينيو، بعد قرار إقالته...
كشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية، عن المكافآت التي سيحصل عليها لاعبو ريال مدريد، في...
أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي رحيل البرتغالي جوزيه مورينيو من منصب المدير...