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شركة أوسيم تعلن عن ارجاء رفع اسعار منتوجاتها



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أعلنت شركة اوسم العملاقة للمنتجات الغذائية عن ارجاء رفع أسعار منتوجاتها. وصدر هذا الإعلان في اعقاب الاجتماع الذي عقد الليلة الماضية بين مدير عام اوسم افي اسياغ ورئيسها دان بروبر ووزير المالية موشيه كحلون . 



وأوضح ممثلون عن وزارة المالية خلال اللقاء انهم يعملون على التخفيف من حدة رفع أسعار الكهرباء وإلغاء المكوس المفروضة على المواد الأولية التي تستوردها الشركة . 

يشار الى ان اوسم أعلنت عن نيتها زيادة أسعار ثلث منتوجاتها بواقع 2.5% و 4% ابتداءا من شهر فبراير شباط المقبل. وقد اثار اعلان الشركة موجة احتجاج شديدة حيث خرج يوم السبت الماضي المئات من الاشخاص الى وسط تل ابيب احتجاجا على نية رفع اسعار الكهرباء و المنتوجات الغذائية حيث دعا المتظاهرون الى مقاطعة الشركات التي ترفع اسعار المنتوجات


وفي ضوء هذا الاجتماع بدأن وزارة المالية بدراسة امكانية تخفيض الرسوم الجمركية على سلسلة من المواد الخام التي تستخدمها شرطة اوسيم في منوجاتها كما افاد ممثلو الوزارة انهم يعملون على تخفيض نسبة رفع اسعار الكهرباء




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