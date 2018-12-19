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رغم الأمطار - مستوى المياه في بحيرة طبريا ما زال خطيرا



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اكدت سلطة المياه على خطورة وضع بحيرة طبرية ومصادر المياه رغم كميات الأمطار الكبيرة التي هطلت خلال الاسابيع الماضية.



واوضحت سلطة المياه أن مستوى مياه بحرية طبرية ارتفع منذ بداية الشتاء حتى اليوم 6.5 سم فقط، اي 8 ملايين متر مكعب من المياه، الأمر الذي يعتبر قليل جدا مقارنة بالنقص الهائل لمستوى المياه الذي تعانيه البحيرة، واقل من نسبة المياه المضافة الى البحرية في نفس الفترة من العام الماضي بكثير.


يشار إلى أن مستوى المياه في بحيرة طبرية قد وصل يوم 18/12/2018 إلى 214.595 متر تحت مستوى سطح البحر، أي أن المستوى يقل عن الخط الأحمر الأسفل بـ1.6 متر، ويرتفع فوق الخط الأسود بـ 0.27 متر فقط، علما أنه ينقص امتلاء البحيرة 5.8 متر، أي ما يزيد عن 700 مليون متر مكعب من المياه، حيث أن رفع مستوى المياه في البحيرة بمتر واحد فقط يتطلب نحو 120 مليون متر مكعب من المياه.




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