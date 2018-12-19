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حلا شيحة في أول جلسة تصوير بعد خلعها الحجاب



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



خضعت الفنانة المصرية حلا شيحة لجلسة تصوير جديدة، والتي تعد اول جلسة تصوير لها بعد خلعها للحجاب وإعلان عودتها للفن.



الفنانة المصرية تألقت في الجلسة بإطلالة كلاسيكية جذابة، حيث أطلت بفستان طويل باللون الأوف وايت، وفوقه وشاح من الفرو بنفس اللون.


حلا أكملت إطلالتها بمكياج قوي أبرز ملامحها وإكسسوارات رقيقة، وجمعت شعرها للخلف مع إسدال غرة كبيرة على جانبي وجهها، في تسريحة كلاسيكية ناسبت إطلالتها.


وكانت الفنانة المصرية حلا شيحة قد قررت مؤخرا أن تضع بعض التغيير على شكلها الذي ظهرت به منذ عودتها إلى الوسط الفني مرة أخرى.


حلا نشرت صور جديدة لها على حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام»، ووجهت الشكر للكوافير الخاص بها، وقامت بقص بعض شعرها، وإضافة لون جديد عليه، وكتبت: «حبيت اللوك الجديد».


يُذكر أن حلا شيحة كان آخر أعمالها في السينما فيلم «كامل الأوصاف»، والذي اعتزلت بعده وارتدت الحجاب ثم النقاب، حتى تخلت عن حجابها، وقررت أن تعود للتمثيل، رغم الهجوم الشديد الذي تعرضت له.




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