تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2018-12-19 14:10:00 رونالدو يعرض منزله للبيع في مانشستر ب 4 ملايين دولار |  2018-12-19 13:58:24 الأرصاد تتوقع - أمطار غزيرة مصحوبة بعواصف غدا الخميس |  2018-12-19 13:52:22 بيت لحم قبلة السائح الاولى في الاعياد المجيدة |  2018-12-19 13:28:13 الخوارزمي الابتدائيّة في باقة تفوز بجائزة المعارف القطريّة |  2018-12-19 13:30:01 مانشستر يونايتد يعين مدربا مؤقتا خلفا لمورينيو |  2018-12-19 12:47:29 شركة أوسيم تعلن عن ارجاء رفع اسعار منتوجاتها |  2018-12-19 12:39:57 رغم الأمطار - مستوى المياه في بحيرة طبريا ما زال خطيرا |  2018-12-19 12:32:03 أكثر الدول فوزا بلقب ملكة جمال الكون وسابقة عربية وحيدة |  2018-12-19 12:30:46 لدغة العقرب علاج فعال للألم |  2018-12-19 12:27:59 المصادقة بالقراءة الاولى على مشروع قانون طرد عائلات منفذي العمليات |  2018-12-19 12:25:16 ندوة في البيت العربي بمدريد وتكريم للشاعر محمود درويش بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية |  2018-12-19 11:25:27 طمرة- محمد غازي عواد في ذمة الله |  2018-12-19 11:21:13 قانون يقضي بإلزام مؤسسة التأمين الوطني بنشر موعد دفع المخصصات التي تتزامن مع الأعياد |  2018-12-19 11:30:38 المطران عطا الله حنا معزيا بوفاة الطفل الفلسطيني محمد وهبة في لبنان : نتمنى الا تتكرر هذه المآسي الإنسانية |  2018-12-19 11:09:47 السّلام سخنين تستضيف طلّاب لّقب ثّاني من كليّة سمينار هكبوتسيم |

الرئيسية | رياضة عالمية



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

بوجبا مهدد بعقوبة من مانشستر يونايتد



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



بات الفرنسي بول بوجبا، نجم وسط مانشستر يونايتد، مهددًا بالتعرض لعقوبة، في أعقاب رحيل المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو.



وذكرت صحيفة "صن" البريطانية، أن مانشستر يونايتد يتجه لتوقيع غرامة على بول بوجبا، بعدما نشر اللاعب الفرنسي، صورة له وهو يبتسم، بعد رحيل مورينيو.


ونشر بوجبا، عبر حسابه الشخصي على شبكة "إنستجرام"، صورة له مرفقة بتعليق (ضع تعليقك)، في تلميح صريح لحالة الفرح التي لازمته عقب إقالة مورينيو.


وأضافت الصحيفة بأن النادي الإنجليزي يعتقد أن ما فعله بول بوجبا، يعد قلة احترام، خاصة وأن العلاقة بين الثنائي بوجبا ومورينيو كانت متوترة للغاية.


وعانى بول بوجبا في الفترة الأخيرة من الجلوس المتكرر على مقاعد البدلاء، في ظل خلافاته مع المدرب البرتغالي




كلمات متعلقة

بوجبا, مهدد, بعقوبة, من, مانشستر, يونايتد,

تابعونــا

رونالدو يعرض منزله للبيع في مانشستر ب 4 ملايين دولار رونالدو يعرض منزله للبيع في مانشستر ب 4 ملايين دولار 2018-12-19 | 14:10:00

عرض البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي منزله المكون من 3 طوابق في...

مانشستر يونايتد يعين مدربا مؤقتا خلفا لمورينيو مانشستر يونايتد يعين مدربا مؤقتا خلفا لمورينيو 2018-12-19 | 13:30:01

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي اليوم رسميا تعيين لاعبه النرويجي السابق أولي...

تعرفوا الى الأسماء المرشحة لخلافة مورينيو تعرفوا الى الأسماء المرشحة لخلافة مورينيو 2018-12-19 | 11:30:02

بدأ مانشستر يونايتد الإنجليزي، البحث عن مدير فني جديد ليقود الفريق في الفترة...

ميسي يتسلّم الحذاء الذهبي.. ويهزم رونالدو ميسي يتسلّم الحذاء الذهبي.. ويهزم رونالدو 2018-12-19 | 10:08:59

تسلم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ، جائزة الحذاء الذهبي، لأفضل هداف في أوروبا...

ليفربول يحتفي باللغة العربية على طريقته ويتغزل في صلاح ليفربول يحتفي باللغة العربية على طريقته ويتغزل في صلاح 2018-12-19 | 08:33:05

احتفل نادي ليفربول الإنجليزي باليوم العالمي للغة العربية على طريقته الخاصة في...

العين الاماراتي يقهر ريفر بليت ويبلغ نهائي مونديال الأندية العين الاماراتي يقهر ريفر بليت ويبلغ نهائي مونديال الأندية 2018-12-18 | 22:30:21

بلغ العين الإماراتي، نهائي مونديال الأندية، بعد الفوز في نصف النهائي على نظيره...

مارسيلو غاضب من إقالة مورينيو مارسيلو غاضب من إقالة مورينيو 2018-12-18 | 19:22:55

علق البرازيلي مارسيلو، لاعب ريال مدريد، على إمكانية تعاقد إدارة الفريق الملكي مع...

كلوب يوجه رسالة دعم لمورينيو كلوب يوجه رسالة دعم لمورينيو 2018-12-18 | 17:46:05

ساند الألماني يورجن كلوب، مدرب ليفربول، البرتغالي جوزيه مورينيو، بعد قرار إقالته...

100 ألف يورو لكل لاعب اذا فاز الريال بكأس العالم للأندية 100 ألف يورو لكل لاعب اذا فاز الريال بكأس العالم للأندية 2018-12-18 | 15:00:07

كشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية، عن المكافآت التي سيحصل عليها لاعبو ريال مدريد، في...

رسميا - رحيل مورينيو عن مانشستر يونايتد رسميا - رحيل مورينيو عن مانشستر يونايتد 2018-12-18 | 12:32:55

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي رحيل البرتغالي جوزيه مورينيو من منصب المدير...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids شارع 90 عين جدي الجنوب اغلاق شوارع سيول امطار تمديد اعتقال سلمان عامر رئيس مجلس محلي جولس قتل منير نبواني اطلاق نار محكمة د.سهيل نصر الله شفاعمرو مدير عام جديد تعيين مستشفى بوريا 900 مليون التخطيط تعزيز تطوير القرى البدوية الحكومة نتنياهو اجتماع رئيس مسيرة عيد الفطر تكبيرات كشفية ام الفحم مدينة كاسبومات خزنة نقود فرع بنك مركنتيل عيلبون سرقة مجهولون الشرطة دهس .شرطي الناصرة المنطقة الصناعية البحث عن مشتبه سائق سيارة خصوصية المسجد الاقصى المبارك يستعد لاستقبال شهر رمضان الكريم المبارك حكروش جمال ضابط ترقية مسلم عربي شرطة منصب اسرائيل جثة شابة عليها علامات اصابات عنف قرب منطقة وادي الحمام العثور شرطة رفع اسعار وقود الشيخ عزام الخطيب اوقاف القدس المسجد الاقصى الجمعة الرابعة صلاة احياء ليلة القدر انفاق كرمل اصابات 30 حافلة حيفا اسعاف شرطة ركاب شاحنة تصادم مجيد فرع سجين معتقل عائلة غربي شقيقن وفاة سجن ايلون مصلحة السجون تحقيق اسماك قرش في شواطئ البلاد بحثا عن المياه الدافئة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com