بوجبا, مهدد, بعقوبة, من, مانشستر, يونايتد,

بات الفرنسي بول بوجبا، نجم وسط مانشستر يونايتد، مهددًا بالتعرض لعقوبة، في أعقاب رحيل المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو.

وذكرت صحيفة "صن" البريطانية، أن مانشستر يونايتد يتجه لتوقيع غرامة على بول بوجبا، بعدما نشر اللاعب الفرنسي، صورة له وهو يبتسم، بعد رحيل مورينيو.ونشر بوجبا، عبر حسابه الشخصي على شبكة "إنستجرام"، صورة له مرفقة بتعليق (ضع تعليقك)، في تلميح صريح لحالة الفرح التي لازمته عقب إقالة مورينيو.وأضافت الصحيفة بأن النادي الإنجليزي يعتقد أن ما فعله بول بوجبا، يعد قلة احترام، خاصة وأن العلاقة بين الثنائي بوجبا ومورينيو كانت متوترة للغاية.وعانى بول بوجبا في الفترة الأخيرة من الجلوس المتكرر على مقاعد البدلاء، في ظل خلافاته مع المدرب البرتغالي