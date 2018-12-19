المصادقة, بالقراءة, الاولى, على, مشروع, قانون, طرد, عائلات, منفذي, العمليات,

صادقت الكنيست ، اليوم الأربعاء، بالقراءة الاولى على مشروع قانون "طرد عائلات منفذي العمليات" ، والذي صادقت عليه اللجنة الوزارية للتشريع أمس الأول، رغم التحذيرات من تداعياته.

وتم اخراج عدد من النواب العرب من القائمة المشتركة من جلسة الكنيست بعد رفضهم القاطع للقانون .وكان المستشار القضائي للحكومة أفيحاي مندلبليت، قد صرح أنه يوجد مانع قضائي أمام الدفع بمشروع القانون، باعتبار أنه غير دستوري، حيث يمس بشكل خطير بالحقوق الدستورية لأبناء العائلات، ومن ضمنها الحق بالحرية والحق بالملكية. وشكك بإمكانية الدفاع عنه أمام المحكمة العليا.كما أشار إلى أن القانون قد يمس بإسرائيل على مستوى القانون الدولي.وحذر رئيس "الشاباك ناداف" أرغمان هذا الأسبوع، في المجلس الوزاري المصغر، من أنه لا يمكن تطبيق هذا القانون، كما حذر من أنه قد يؤدي إلى نتائج معكوسة.