ندوة, في, البيت, العربي, بمدريد, وتكريم, للشاعر, محمود, درويش, بمناسبة, اليوم, العالمي, للغة, العربية,

شارك في الندوة كل من فاروق مردم بيك مدير دار سندباد للنشر في باريس ولوث غوميث استاذة الدراسات العربية في جامعة مدريد المستقله ومترجمة ديوان محمود درويش الى الاسبانية والشاعر الاسباني خورخي خيمينو .وجرى قراءة لاشعار محمود درويش باللغتين العربية والاسبانية على وقع انغام العود ل أمير حداد .

نظمت امس في البيت العربي بمدريد ندوة وتكريم للشاعر محمود درويش بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية .

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