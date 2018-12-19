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للمرة الأولى في البلاد، تشيـﭭـاز ريـﭽـال، الويسكي الفاخر رقم 1 في العالم يطلق "تشيفاز XV"



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تشيـﭭـاز ريـﭽـال، الويسكي الفاخر رقم 1 في العالم يطلق " تشيـﭭـاز XV"، مزيج يتم تعتيقه على مدار 15 عامًا بالحد الأدنى ويمر بنهاية دقيقة في براميل كونياك، من منطقة ﭼـراند شامـﭙـيين، بالتالي لأوّل مرة يدمج بين المشروبين الفاخرين في العالم وبين التقليد والتجديد. استخدام براميل الكونياك، من منطقة ﭼـراند شامـﭙـيين يخلق تفسيرًا سلِسًا ومخمليًا للأسلوب التقليدي لتشيـﭭـاز.

سرّ المذاق المذهل وغير العادي هو النهاية في براميل مختارة من الكونياك من منطقة ﭼـراند شامـﭙـيين، ومصدرها قلب منطقة كونياك في فرنسا، منطقة تُعرف بأنواع الكونياك العالية الجودة وذات المذاقات الاستثنائية.
رائحة: نكهات غنيّة من مربى البرتقال، القرفة والزبيب الناضج.
مذاق: نكهات الفاكهة مع لمسات من مربى الحليب والكراميل.
نهاية: قوام أملس يتكون في الفم مع لمسات ناعمة من الـﭭـانيل.
 
تمّ إنتاج تشيـﭭـاز XV تقديرًا لخبراء خلط البراميل وللفئة التقليدية للكونياك حيث يظهر بمظهر فاخر، محتلن وجديد والذي يحافظ على شكل القنينة الأيقوني الذي يميّز ويسكي تشيـﭭـاز ريـﭽـال في أنحاء العالم. القنينة الفاخرة من تشيـﭭـاز XV ذات مظهر قوي بالألوان الذهبية التي تعكس الويسكي الفاخرة التي تحتويها.
 
تمنح تشيـﭭـاز XV تفسيرًا محتلنًا وجديدًا للأسلوب المألوف للويسكي الأسكتلندي، الذي يشجّع هواة الويسكي على تجربة مذاقات جديدة واكتشاف طرق جديدة للتمتع بمشروب الويسكي المفضّل لديهم.
 
حول تشيـﭭـاز ريـﭽـال
 
تشيـﭭـاز ريـﭽـال، والذي تمّ إطلاقه للمرة الأولى في عام 1909، هو مشروب الويسكي الفاخر الأول في العالم وهو يعتبر المشروب الكلاسيكي في كل الأوقات. تشيـﭭـاز ريـﭽـال معروف في كل العالم بفضل الجودة، المذاق، الأسلوب والحصرية الخاصة به. تشيـﭭـاز ريـﭽـال هو ماركة عالمية حقيقية، وقد شكّل ويشكّل مركّبًا ضروريًا في نمو وتطوّر فئة الويسكي الأسكتلندي في أنحاء العالم.





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