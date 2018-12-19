المئات, يشاركون, في, احتفال, بنك, هيوعليم, بمناسبة, عيد, الميلاد, المجيد,

بمناسبة حلول عيد الميلاد المجيد ، أقام بنك هبوعليم حفل استقبال في قاعات غراند بالاس في نتسيرت عيليت حضره المئات من رجال الأعمال والشخصيات الرسمية، ورؤساء البلديات والسلطات المحلية من انحاء البلاد، والسيد عودد عيران رئيس مجلس إدارة بنك هبوعليم ، مدير القطاع التجاري رونين شطاين، مدير المجتمع العربي في بنك هبوعليم نبيل توتري، مديرة منطقة الشمال وحيفا نعما تسيجلير كونفينو، مدير مركز الاعمال في الشمال ومدراء الفروع وممثلين عن الإدارة المركزية.

هنّأ الحضور بالعيد المجيد السيد عودد عيران رئيس مجلس الادارة فقال : "اتمنى عيد سعيد، وسنة اعمال ناجحة، سنة من التعاون المثمر، والازدهار التجاري والعمل المشترك كجزء من تعزيز المجتمع في البلاد ونمو الاقتصاد. يفخر بنك هبوعليم أن يرافقكم في مشواركم التجاري وفي الأنشطة الاجتماعية في المجتمع العربي".مدير القطاع التجاري السيد رونين شطاين قال : "لقد تحولت الكلمات والأفكار الى أفعال، واليوم نحن نرى الانتشار الواسع للبنك في بلدات المجتمع العربي والارتفاع في فعاليات البنك مع العائلات والمصالح التجارية، وانا افخر اننا جزء لا يتجزأ من هذا التوجه، ونحن نؤمن ان توجه النمو المشهود سيستمر لفترة طويلة ".قدم التهاني أيضًا قدس الاب حنا كلداني النائب البطريريكي اللاتيني العام في البلاد والسيد محمد عوايسي نيابة عن السيد علي سلام رئيس بلدية الناصرة.السيد عباس عباس مدير عام جمعية المناره قدم للحضور مداخله عن التعاون بين جمعية المنارة لاصحاب الاعاقات وبنك هبوعليم والتي من خلالها قامت الجمعية بادخال 10 محاضرات في موضوع التربية المالية الصحيحة على مكتبة المنارة العالميةوقد تميز الحدث بأجواء احتفالية ميلادية، حيث تم تزيين القاعة بأجواء وزينة العيد، بالاضافة الى الأسلوب الشيق والمميز لمقدّمة الحفل الاعلامية ربى ورور والبرنامج الفني للفنانة ميري منسى أضفت كلها معا أجواءً احتفالية ومميزة نالت اعجاب وثناء الحاضرين .