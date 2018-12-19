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موظفو بنك هبوعليم التجاري فرع الناصرة يتطوعون بمدرسة راهبات السالزيان‎



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قام موظفو بنك هبوعليم  فرع الناصرة التجاري بمعايدة أطفال  مدرسة راهبات السالزيان في الناصرة، حيث كان في استقبالهم مديرة المدرسة ريتا حداد ورئيسة المدرسة الراهبة ابتسام .



وقد قام الوفد المكون من موظفي البنك خالد ابو علوان وأندريه فار بمعايدة الأطفال  بمناسبة عيد الميلاد المجيد، ووزعوا عليهم الهدايا وتمنوا لهم عيدً سعيدً وسنة مليئة بالحب والنجاح.


وشكر الوفد ادارة وطاقم المدرسة على هذا التعاون المليئ بالحب




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