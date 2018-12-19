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هكذا احتفلت اليسا باليوم العالمي للغة العربية



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



احتفلت الفنانة إليسا باليوم العالمي للغة العربية، بكتابة تغريدة باللغة العربية، خصوصًا وأنه يُعرف عنها أنها تفضل الكتابة باللغة الإنكليزية على مواقع التواصل الاجتماعي.




واختارت إليسا لهذه المناسبة، الاستعانة بأبيات لأحمد شوقي عند كتابة تغريدتها على “تويتر”، والتي جاء فيها: “هجرت بعض أحبتي طوعًا لأني رأيت قلوبهم تهوى فراقي.. نعم يشتاقهم قلبي ولكنّ كرامتي فوق اشتياقي.. وأرغب في وصالهِمُ ولكن طريق الذل لا تهواه ساقي. هذه الأبيات الرائعة من أحمد شوقي لمناسبة اليوم العالمي للغة العربية”.

 يشار إلى أنه يتم الاحتفال في 18 ديمسبر/كانون الاول من كل عام، باليوم العالمي للغة العربية، بعدما أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة في هذا التاريخ، قرارًا يقضي باستعمال اللغة العربية كلغة رسمية ولغة للعمل في الأمم المتحدة، بناءً على اقتراح تقدمت به المملكة المغربية والمملكة العربية السعودية.




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