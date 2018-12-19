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طمرة- محمد غازي عواد في ذمة الله



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انتقل الى رحمة الله تعالى بمدينة طمرة صباح اليوم محمد غازي عواد عن عمر ناهر ال 50 عاما .


له الرحمة ولاهله الصبر والسلوان




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