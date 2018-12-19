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قانون يقضي بإلزام مؤسسة التأمين الوطني بنشر موعد دفع المخصصات التي تتزامن مع الأعياد



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صادقت الهيئة العامة للكنيست (الثلاثاء) بالقراءة الأولى على اقتراح قانون التأمين الوطني (تعديل رقم 210) (تبكير موعد دفع المخصصات) لسنة 2018 والذي تقدم به عضو الكنيست عن القائمة المشتركة أحمد طيبي.



ويقترح القانون أن تقوم مؤسسة التأمين الوطني بداية كل عام بنشر الأعياد التي بحسبها سيتم تقديم موعد دفع مخصصات التأمين الوطني للمستحقين.


وجاء في شرح القانون: "تقوم مؤسسة التأمين الوطني بإقرار خطة سنوية لتقديم موعد دفع المخصصات التي يتزامن موعدها الأصلي مع حلول العيد، بما في ذلك أعياد الديانات المختلفة. وتأخذ مؤسسة التأمين الوطني بالحسبان عند صياغة خطتها السنوية مواعيد الأعياد التي بحسب رأي المؤسسة تستوجب تقديم موعد دفع المخصصات للمستحقين وذلك بسبب الاستعدادات والالتزامات والمصروفات المرتبطة بالعيد. وإذا كانت المدة الزمنية بين موعد دفع المخصصات والعيد غير كبيرة تقوم مؤسسة التأمين الوطني بدفع المخصصات قبل حلول العيد. يذكر أنه إذا تقرر تقديم موعد دفع مخصصات قبل عيد لأحد الأديان، فإنه يتم تقديم موعد دفع المخصصات لجميع المستحقين بدون أي علاقة مع ديانتهم".


ويقترح القانون الجديد إلزام مؤسسة التأمين الوطني بدفع المخصصات عند تزامنها مع الأعياد على أن تقوم مؤسسة التأمين الوطني بنشر ذلك في موقع الانترنت الخاص بها بداية كل عام، بما في ذلك نشر جميع الأعياد التي سيتم خلالها تقديم وتبكير موعد دفع المخصصات وموعد دفع المخصصات قبل الأعياد. وسيمكن هذا الاقتراح المؤمنين ومستحقي المخصصات أن يعلموا بشكل مسبق بكل المعلومات حول الموضوع من أجل التسهيل عليهم والاستعداد لمصاريف العيد.


وأيد اقتراح القانون 16 عضو كنيست دون أي معارضة، وسيتم إعادة الاقتراح إلى لجنة العمل والرفاه في الكنيست من أجل مواصلة إعداده.




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