المطران, عطا, الله, حنا, معزيا, بوفاة, الطفل, الفلسطيني, محمد, وهبة, في, لبنان, :, نتمنى, الا, تتكرر, هذه, المآسي, الإنسانية,

توفي يوم امس الطفل الفلسطيني محمد وهبة امام احد المستشفيات في شمال لبنان بعد ان رفض المستشفى استقباله وتقديم العلاج له بسبب عدم قدرة العائلة على تسديد المبلغ المالي المطلوب.

وقد تواصل مساء يوم امس سيادة المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس مع والد الطفل الفلسطيني المتوفي مقدما له التعزية ومعبرا عن تضامنه ومواساته مع العائلة ومتمنيا بألا تتكرر مثل هذه الحالات في لبنان الشقيق .وقال سيادة المطران في حديث اعلامي صباح اليوم بأنه ليس من المنطق والعدل ان يُحرم المرضى من العلاج بسبب عدم توفر المال المطلوب لذلك فالمستشفيات من المفترض ان تكون حاملة لرسالة إنسانية أخلاقية وهي ليست مؤسسات تجارية .ان ما حدث مع هذا الطفل الفلسطيني انما يميط اللثام عن امر في غاية الأهمية وهو ان المستشفيات في لبنان كما وفي غيرها من الأماكن أيضا يجب ان تحتضن المرضى اللاجئين اليها حتى وان كانوا فقراء والا يكون المال عائقا امام علاجهم .اننا نعرب عن تضامننا مع عائلة الطفل الفلسطيني الذي توفي بهذه الطريقة التراجيدية كما ونعرب عن تضامننا مع جميع الذين توفيوا بهذه الطريقة المأساوية حيث اننا نطالب المسؤولين في الدولة اللبنانية بضرورة الاهتمام بهذا الموضوع لأننا لا نريد ان يتكرر ما حدث مع هذا الطفل الفلسطيني كما اننا لا نريد ان يتكرر هذا الموضوع مع أي مواطن لبناني لا يستطيع ان يتكلف بعالجه .اما أهلنا في المخيمات الفلسطينية في لبنان فنقول لهم: مزيدا من الصبر والثبات والصمود والتمسك بحق العودة ، ونحن نقف الى جانبكم في آلامكم ومعاناتكم واحزانكم ونطالب المسؤولين في الدولة اللبنانية بأن يلتفتوا الى المخيمات الفلسطينية بعين إنسانية بالدرجة الأولى ، فالفلسطينيون اللاجئون في مخيمات لبنان هم بشر ويجب ان يعاملوا كبشر ونتمنى من مسؤولي الدولة اللبنانية بأن يلتفتوا اليهم وان يكونوا الى جانبهم في الظروف المأساوية التي يعيشونها ويمرون بها .ان وجود بعض الأشخاص المخلين بالامن والمسيئين للمخيمات وللشعب الفلسطيني بشكل عام لا يجوز ان يؤدي هذا الامر الى اتخاذ مواقف فيها عقاب جماعي لكل الفلسطينيين فإذا ما كان هنالك بعض الاشخاص من الفلسطينيين يرتكبون أخطاء في لبنان وفي المخيمات فيجب ان يحاسب هؤلاء على افعالهم وان تتم محاكمتهم وليس ان يعاقب كل أبناء المخيمات بسبب اشخاص غير مسؤولين اجندتهم ليست اجندة وطنية بل هم يخدمون اجندات معادية لشعبنا ولقضيته العادلة .اننا نطالب جميع المؤسسات الإنسانية بما في ذلك الاونروا بضرورة العمل على تحسين الظروف المعيشية لابناء المخيمات والاهتمام بالوضع الصحي ومتابعة الشؤون الصحية والاجتماعية لابناءنا هناك .من القدس المدينة المقدسة ومن بيت لحم التي تستعد لاستقبال الميلاد المجيد نعرب عن تضامننا مع عائلة الطفل محمد وهبة ومع كافة العائلات الفلسطينية في المخيمات ونلتفت الى احبائنا اللبنانيين وقياداتهم السياسية مذكرين إياهم بواجباتهم الأخلاقية والإنسانية تجاه هؤلاء اللاجئين الذين لم يقرروا هم ان يكونوا لاجئين بل طردوا عنوة من وطنهم اثر نكبة عام 48 وهم موجودون في لبنان في انتظار يوم عودتهم الى فلسطين .ان اللاجئين الفلسطينيين في لبنان متمسكين بحق العودة ولا يوجد هنالك أي بديل سوى عودتهم الى وطنهم ولكن ريثما تتحقق هذه العودة المنشودة نتمنى ان يعاملوا بشكل انساني وان تقدم لهم كل الخدمات الصحية والاجتماعية وغيرها.