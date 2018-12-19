السّلام, سخنين, تستضيف, طلّاب, لّقب, ثّاني, من, كليّة, سمينار, هكبوتسيم,

استضافت مدرسة السّلام في سخنين طلّاب اللّقب الثّاني "تكنولوجيا تربويّة" من كليّة سمينار هكبوتسيم من أجل الاطلاع على سير عمل المدرسة المحوسب وتبنّي أفكار محوسبة وفريدة من نوعها في حقل التربية والتّعليم.

من الجدير ذكره بأنّ مدرسة السّلام من المدارس الرائدة في محال الحاسوب والهايتك وكل ما يتعلّق في التّكنولوجيا الحديثة.في النهاية أعرب الطلاب عن دهشتهم الكبيرة لما شاهدوه في المدرسة من تقدم تكنولوجي عالي المستوى.وفي حديث مع مدير المدرسة المربّي عبد الله ميعاري قال: " هذه رؤيتنا وسنستمر من أجل طلّابنا وحقّهم في التّعلم بجو عصري ملائم للقرن أل-21".