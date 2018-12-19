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ترشيحا تفجع بوفاة ايهاب برهم (23 عاما) بعد معاناة من المرض



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فجعت قرية  ترشيحا بوفاة المأسوف على شبابه ايهاب برهم (23 سنة) بعد معاناة من مرض عضال.


الدفن اليوم الاربعاء 19.12.2018  الساعة الثالثة ظهرا في ترشيحا.

رحمه الله واسكنه فسيح جناته




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