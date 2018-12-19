هدم, جزء, من, بيت, في, ام, الفحم, بادعاء, البناء, غير, المرخص,

وافيد ان عملية الهدم جاءت بادعاء البناء غير المرخص.ويشهد الحي انتشارا مكثفا للشرطة والقوات الخاصة فيما تم اطلاق طائرة تابعة للشرطة في سماء المدينة لتأمين عملية الهدم تحسبا لأي طارئ.

داهمت قوات كبيرة من الشرطة صباح اليوم الاربعاء حي البراغلة في مدينة ام الفحم ل"تأمين" عملية هدم جزء من بيت في الحي .

تابعونــا

قانون يقضي بإلزام مؤسسة التأمين الوطني بنشر موعد دفع المخصصات التي تتزامن مع الأعياد 2018-12-19 | 11:21:13 صادقت الهيئة العامة للكنيست (الثلاثاء) بالقراءة الأولى على اقتراح قانون التأمين...

المطران عطا الله حنا معزيا بوفاة الطفل الفلسطيني محمد وهبة في لبنان : نتمنى الا تتكرر هذه المآسي الإنسانية 2018-12-19 | 11:30:38 توفي يوم امس الطفل الفلسطيني محمد وهبة امام احد المستشفيات في شمال لبنان بعد ان...

صور - انقلاب سيارة قرب نهاريا وتخليص امرأة علقت داخلها 2018-12-19 | 10:02:02 عملت طواقم الاطفاء والانقاذ، صباح اليوم الاربعاء، على معالجة حادث طرق ذاتي وقع في...

الاخصائيون الاجتماعيون يعودن الى العمل المنتظم 2018-12-19 | 09:17:59 يعود الاخصائيون الاجتماعيون الى العمل المنتظم اليوم بعد ان قرروا وقف اجراءاتهم...

وقف استيراد متبادل بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية 2018-12-19 | 08:40:10 أوعز وزير الزراعة أوري أريئيل إلى الجهات المعنية مساء امس بوقف استيراد الفواكه...

الطقس - منخفض جوي مصحوب بامطار 2018-12-19 | 06:43:00 توقع الراصد الجوي أن لا يطرأ تغير كبير على درجات الحرارة اليوم الأربعاء، بحيث...

مصرع الشاب حذيفة حريري (21 عاما) من جلجولية متأثرا بجراحه اثر اصابته باطلاق نار في محطة وقود بمجيدو 2018-12-19 | 06:15:36 توفي صباح اليوم في المستشفى الشاب حذيفة حريري (21 عاما) من سكان جلجولية , متأثرا...

اصابات خطيرة باطلاق نار قرب مفرق مجيدو 2018-12-18 | 21:33:26 أسفر حادث اطلاق نار مساء اليوم الثلاثاء عن اصابة 6 اشخاص بينهم 5 بجراح وصفت...