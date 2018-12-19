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هدم جزء من بيت في ام الفحم بادعاء البناء غير المرخص



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داهمت قوات كبيرة من الشرطة صباح اليوم الاربعاء حي البراغلة في مدينة ام الفحم ل"تأمين" عملية هدم جزء من بيت في الحي .



وافيد ان عملية الهدم جاءت بادعاء البناء غير المرخص.


ويشهد الحي انتشارا مكثفا للشرطة والقوات الخاصة فيما تم اطلاق طائرة تابعة للشرطة في سماء المدينة لتأمين عملية الهدم تحسبا لأي طارئ.




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