شاركت الممثلة اللبنانية ​نادين نسيب نجيم​ متابعيها مقطع فيديو ظهرت فيه وهي تعتمد على قصة شعر جديدة، وعلقت على الفيديو قائلة: "بقص بطول بطول بقص. إحترت شو الأحلى. دخت قد ما غيرت...".

الأمر الّذي دفع بزميلتها المصرية الممثلة ​منى زكي​ أن تساعدها بالاختيار ولتحل أزمة نادين، وعلقت أسفل الفيديو قائلة: "أنتِ تبدين جميلة دائماً".وكالعادة سارع رواد هذه الوسائل وشاركوا الفيديو بشكل هائل على صفحاتهم الخاصة.