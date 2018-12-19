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نادين نسيب نجيم محتارة ومنى زكي تحل لها الموضوع ‎- فيديو



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



شاركت الممثلة اللبنانية ​نادين نسيب نجيم​ متابعيها مقطع فيديو ظهرت فيه وهي تعتمد على قصة شعر جديدة، وعلقت على الفيديو قائلة: "بقص بطول بطول بقص. إحترت شو الأحلى. دخت قد ما غيرت...".



الأمر الّذي دفع بزميلتها المصرية الممثلة ​منى زكي​ أن تساعدها بالاختيار ولتحل أزمة نادين، وعلقت أسفل الفيديو قائلة: "أنتِ تبدين جميلة دائماً".


وكالعادة سارع رواد هذه الوسائل وشاركوا الفيديو بشكل هائل على صفحاتهم الخاصة.




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