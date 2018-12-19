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لافروف رافضا احتجاج إسرائيل على دعوة هنية: أنتم أنفسكم تتحدثون مع "حماس"



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



ذكرت القناة العاشرة الإسرائيلية أن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، رفض احتجاجا من إسرائيل على توجيه موسكو دعوة إلى رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، إسماعيل هنية، لزيارة روسيا.



وذكرت القناة الإسرائيلية العاشرة غير الحكومية، نقلا عن مصادر رفيعة إسرائيلية، في تقرير نشرته مساء اليوم الثلاثاء، أن سفير إسرائيل لدى روسيا، غاري كورين، وجه إلى الخارجية الروسية رسالة رسمية تضمنت احتجاجا شديد اللهجة على هذه الدعوة، كما بعثت الخارجية الإسرائيلية مذكرة مماثلة إلى السفارة الروسية لدى تل أبيب.


وأشارت مصادر القناة، حسب التقرير، إلى أن كورين ذكر لافروف بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أبدى إرادة قوية لعقد لقاء مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لكن لافروف أومأ برأسه بطريقة مبهمة.


ولفتت القناة على أن كل اللقاءات الثنائية المخطط لها بين بوتين ونتنياهو، باستثناء المحادثات الوجيزة في باريس، تم تجميدها عقب حادث إسقاط طائرة "إيل-20" الروسية في سوريا، وذلك على الرغم من كل الجهود التي بذلتها إسرائيل.


وشدد كورين على أن روسيا، وبالتزامن مع ذلك، وجهت في أواخر نوفمبر الماضي دعوة إلى قائد تنظيم يسعى إلى القضاء على إسرائيل التي تعتبره إرهابيا.    


وأضافت القناة التلفزيونية أن وزير الخارجية الروسي رفض هذا الاحتجاج، ونقلت عن الدبلوماسيين الإسرائيليين أنه قال إن إسرائيل نفسها تتحدث مع "حماس".


وتابعت القناة بأن رئيس الوكالة اليهودية الحكومية، يتسحاق هيرتسوغ، بحث هذا الموضوع، أمس الاثنين، مع لافروف، الذي قال إن روسيا دعت هنية إلى زيارتها في إطار جهود موسكو لمنع تدهور الأوضاع في المنطقة، وفقا للتقرير.




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