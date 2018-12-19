ميسي, يتسلّم, الحذاء, الذهبي.., ويهزم, رونالدو,

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بدأ مانشستر يونايتد الإنجليزي، البحث عن مدير فني جديد ليقود الفريق في الفترة...
احتفل نادي ليفربول الإنجليزي باليوم العالمي للغة العربية على طريقته الخاصة في...
بلغ العين الإماراتي، نهائي مونديال الأندية، بعد الفوز في نصف النهائي على نظيره...
علق البرازيلي مارسيلو، لاعب ريال مدريد، على إمكانية تعاقد إدارة الفريق الملكي مع...
ساند الألماني يورجن كلوب، مدرب ليفربول، البرتغالي جوزيه مورينيو، بعد قرار إقالته...
كشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية، عن المكافآت التي سيحصل عليها لاعبو ريال مدريد، في...
أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي رحيل البرتغالي جوزيه مورينيو من منصب المدير...
قال قائد فريق ريال مدريد الإسباني سيرخيو راموس إن غياب النجم البرتغالي كريستيانو...
اتخذ نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي قرارا بشأن مستقبل المدير الفني البرتغالي،...
قال يورجن كلوب، مدرب ليفربول، اليوم الاثنين، إنه متحمس للغاية، للعودة إلى...