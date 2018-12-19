صور - انقلاب سيارة قرب نهاريا وتخليص امرأة علقت داخلها

عملت طواقم الاطفاء والانقاذ، صباح اليوم الاربعاء، على معالجة حادث طرق ذاتي وقع في مدبنة نهاريا، حيث انقلبت سيارة خصوصية وعلقت داخلها سيدة.

وافادنا كايد ظاهر المتحدث بلسان سلطة الاطفاء والانقاذ القطرية ان ثلاثة طواقم اطفاء وانقاذ من محطز زفولون وصلت الى المكان وخلّصت العالقة، حيث وصفت حالتها بالطفيفة (بحسب مصادر طبية) وأحيلت لاستكمال العلاج الطبي في المستشفى.