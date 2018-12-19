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استقالة رئيس وزراء بلجيكا



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



استقال رئيس الوزراء البلجيكي شارل ميشيل من منصبه وسط ضغوط على حكومته بعد استقالة اكبر حزب في ائتلافه بسبب دعمه للاتفاق العالمي حول الهجرة.



وقال ميشيل للمشرعين البلجيكيين الثلاثاء "إنني أتخذ القرار بتقديم استقالتي. سأرى الآن الملك" لإبلاغه.


وتحولت حكومة ميشيل، في الأسبوع الماضي إلى حكومة أقلية، بعد انسحاب أكبر حزب في ائتلافه، بسبب خلاف على توقيع اتفاقية الأمم المتحدة للهجرة.


وتقدم اليوم الثلاثاء الاشتراكيون والخضر، باقتراح التصويت على الثقة، وخسرته الحكومة




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